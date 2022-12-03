Вирізані очі тварин зі шматками плоті — що в конвертах отримують дипустанови України за кордоном

Дипломатичні установи України за кордоном продовжують отримувати погрози в конвертах. 30 листопада до посольства України в Іспанії надійшов лист з вибухівкою. Унаслідок вибуху постраждала одна людина.

Пізніше стало відомо й про інші інциденти. Цілями злочинців стали не тільки українські посольства та консульства, а й військові об’єкти та дипустанова США.

Дізнайся, що відомо про закривавлені листи, хто і чому їх розсилає.

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Листи з вибухівкою також отримали іспанська компанія Instalaza, що виробляє зброю, зокрема, для України, а ще авіабаза в Торрехон-де-Ардос і посольство США в Мадриді.

У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що офіс прем’єр-міністра Іспанії також отримав схожий лист з вибухівкою 24 листопада.

Речник МЗС Олег Ніколенко заявив, що після теракту в Іспанії до посольств в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії, генеральних консульств в Неаполі та Кракові, консульства в Брно надійшли закривавлені пакунки.

Вхід до помешкання українського посла в Ватикані зазнав вандалізму. Посольство в Казахстані отримало повідомлення про мінування, яке згодом не знайшло підтвердження.

Крім того, посольство у США отримало лист із ксерокопією критичної статті про Україну. Пов’язує ці всі події один почерк та те, що небезпечні листи надійшли синхронно з іншими з території однієї європейської країни.

Читати на тему Перемоги України на дипломатичному фронті: Кулеба про важливі міжнародні рішення та засудження Росії Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів про останні рішення на міжнародній арені.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів Вадиму Карп’яку в ефірі телемарафону, що він думає про цю ситуацію.

Українська дипломатія влаштувала Росії хорор. А нам у відповідь влаштували трилер. Вони (росіяни — ред.) переживають одну поразку за іншою на дипломатичному фронті, — каже Кулеба.

За його словами, зараз триває слідство цих справ окремо в кожній країні. В Україні так само розслідуватимуть ці випадки. Однак уже зрозуміло, що ця низка подій пов’язана між собою та стосується Росії.

— Ми обов’язково розкрутимо цей ланцюжок до останнього елементу спільно з нашими партнерами в тих країнах, де ці інциденти відбулись…

Люди, які придумали цю операцію, просто хворі на голову. Тому що вирізати очі у тварин зі шматками плоті, класти в конверт, розсилати їх по українських посольствах і консульствах… Це небезпечно хворі люди, — прокоментував міністр.

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Перемоги на полі бою мають йти пліч-о-пліч з успішною боротьбою на міжнародній політичній арені. Читай, які санкції здатні змінити ситуацію в Росії.

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