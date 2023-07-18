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Сотни хвостиков ждут семью. Какова судьба животных, спасенных после взрыва ГЭС? Как им помочь

Алина Матвийчук, журналист программы Викна-новости 18 июля 2023, 17:00

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