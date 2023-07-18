Сотни хвостиков ждут семью. Какова судьба животных, спасенных после взрыва ГЭС? Как им помочь

Техногенная катастрофа на Каховской ГЭС в одно мгновение оставила сотни животных без дома, большинство из них стали заложниками большой воды. Прошло уже больше месяца, однако спасенных волонтерами животных настолько много, что приюты не могут найти для них хозяев до сих пор. И каждый день добавляются еще и четырёхлапые из прифронтовых регионов.

Читай в нашем материале, какова судьба животных, спасенных после подрыва ГЭС, и как помочь им.

Судьба животных, спасенных после подрыва ГЭС: как помочь

Здесь всегда лают, мяукают, просятся на ручки и любят целоваться. Это столичный приют Дворняжкам дом. На прогулку идет собака Эльза из Херсонщины, которую спасли военные. Долгое время собака была с ними.

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Эльза подорвалась на мине, а потом забеременела и родила щенков. Военные сделали собаке операцию, вакцинировали ее и щенков.

— Потом стало опасно, собаку передали в приют, — рассказывает волонтер Алина.

Заднюю лапку Эльза потеряла, ее подлечили. Теперь она ищет дом, как и немало хвостиков здесь.

Спасенных котят больше всего. Они приезжали очень худые. После техногенной катастрофы приют пополнился более чем на 300 животных.

Люди берут на временную передержку животных, всего приютили 73 котиков. Валерия, основательница приюта, с детства спасает животных. Она долго работала в одном из приютов, а затем открыла собственный.

Первые спасательные операции были в Ирпене, Гостомеле и Буче, еще когда шли бои. Далее — Краматорск, Изюм, Бахмут и другие прифронтовые города. Животных лечат, стерилизуют и выгуливают. Благодарят неравнодушных людей.

Людям хочется отвлечься от новостей. Приходила бабушка, которая рассказывала, что ее не взяли в ТрО и ВСУ, просилась помогать животным, — рассказывает Валерия.

У каждого хвостика своя трагическая история. Их всех объединяет одно: они ищут дом. Если кто-нибудь из четырёхлапый тебя растрогал, напиши приюту в Instagram.

Также можно помочь с лекарствами и кормами, закрыть задолженность в 400 тыс. грн на лечение. Во время съемок репортажа одному из котят удалось найти любящую семью.

Животные не должны жить в клетках. Хотя это лучше, чем на улице — в холоде, голоде, но, конечно же, им нужна семья, — говорит Валерия.

Раньше мы рассказывали, где взять животное из приютов Киева и области.

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