В России взорвали джип главного идеолога “русского мира”, погибла дочь Дугина — все подробности

В России погибла дочь главного идеолога “русского мира” Александра Дугина — Дарья Дугина (Платонова). Ее взорвали в джипе в Подмосковье.

Что известно о гибели Дарьи Дугиной

Дарья Дугина была за рулем джипа Toyota Land Cruiser Prado, возвращалась с фестиваля Традиции, на котором выступал ее отец. Внедорожник взорвался на ходу, это произошло в Подмосковье. Автомобиль потерял управление и, съехав на обочину, загорелся. Машина сгорела еще до приезда пожарных.

В машине нашли сильно обгоревшее тело, личность — пока не установлена. Однако автомобиль принадлежал Александру Дугину, а его знакомые уже выразили ему соболезнования в связи с гибелью дочери.

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Дугин выступал на фестивале Традиции и должен был возвращаться с дочерью в одной машине, но в последний момент пересел в другой автомобиль. Подозревают, что покушение было нацелено именно на Александра. Дугин прибыл на место трагедии и был в шоке от увиденного.

Фото с места аварии Дарьи Дугиной

Скриншот с видео

Скриншот с видео

Скриншот с видео

Чем известен Александр Дугин

Александр Дугин — российский “философ”, переводчик, политолог, публицист фашистского направления, основатель идейного движения Неоевразийство. Он пропагандирует создание сверхдержавы путем реинтеграции в Россию бывших советских республик. Дугин активно поддерживает войну России на Украине.

Он является сторонником политики Путина и фигурантом санкционного списка США против лиц, виновных в агрессии против Украины. Пропагандист неоднократно призывал к убийствам украинцев. Международная пресса называет Дугина “Распутиным Путина” или “мозгом Путина”, который помог сформировать взгляд Путина на Россию. А также Дугин был главредом пропагандистского российского телеканала Царьград ТВ.

Что известно о Дарье Дугиной — дочке Дугина

29-летняя Дарья Дугина — единомышленник и последователь “болезненных” идей своего отца. Она вела соответствующий Telegram-канал и работала политическим обозревателем Международного евразийского движения, которое основал ее отец.

Дугина поддерживала войну России против Украины, призывала к расправе над пленными Азовцами, а также побывала в оккупированных Мариуполе, Мелитополе и Бердянске. Давала рекомендации относительно того, какую там следует проводить “политику”.

Реакция Украины на смерть Дарьи Дугиной

Россияне все больше застревают в своей пропаганде и доказывают, что жестокие у них не только политики. Именно поэтому цивилизованный мир не хочет иметь с ними никаких отношений. Некоторые страны начинают вводить визовые ограничения для россиян. Раньше мы рассказывали, какие страны это уже сделали и почему.

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