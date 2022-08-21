У Росії підірвали джип головного ідеолога “руського міра”, загинула дочка Дугіна — подробиці

У Росії загинула донька головного ідеолога “руського міра” Олександра Дугіна — Дар’я Дугіна (Платонова). Її підірвали у джипі в Підмосков’ї.

Що відомо про загибель Дар’ї Дугіної

Дар’я Дугіна була за кермом джипа Toyota Land Cruiser Prado, вона поверталася з фестивалю Традиції, на якому виступав її батько. Позашляховик вибухнув просто на ходу, це трапилося у російському Підмосков’ї. Автівка втратила керування і, з’їхавши на узбіччя, загорілася. Машина згоріла ще до приїзду пожежників.

У машині знайшли тіло, яке сильно обгоріло, особистість поки не встановлена. Проте автомобіль належав Олександру Дугіну, а його знайомі вже висловили співчуття у зв’язку з загибеллю доньки пропагандиста.

Дугін виступав на фестивалі Традиції й мав повертатися з донькою в одній машині, але останньої миті пересів до іншого авто. Підозрюють, що замах був націлений саме на Олександра. Дугін прибув на місце трагедії і був шокований від побаченого.

Фото з місця аварії Дар’ї Дугіної

Скриншот з відео

Скриншот з відео

Скриншот з відео

Чим відомий Олександр Дугін

Олександр Дугін — російський “філософ”, перекладач, політолог, публіцист фашистського напрямку, засновник ідейного руху Неоєвразійство. Він пропагує створення наддержави шляхом реінтеграції до Росії колишніх радянських республік. Дугін активно підтримує війну Росії в Україні.

Він є прихильником політики Путіна та фігурантом санкційного списку США проти осіб, що винні в агресії проти України.

Пропагандист неодноразово закликав до вбивств українців. Міжнародна преса називає Дугіна “Распутіним Путіна” або “мозком Путіна”, який допоміг сформувати погляд Путіна на Росію. А також Дугін був головредом пропагандистського російського телеканалу Царьград ТВ.

Що відомо про Дар’ю Дугіну — доньку Дугіна

29-річна Дар’я Дугіна — однодумиця та продовжувачка “хворобливих” ідей свого батька. Вона вела відповідний Telegram-канал та працювала політичною оглядачкою Міжнародного євразійського руху, який заснував її батько.

Дугіна підтримувала війну Росії проти України, закликала до розправи над полоненими Азовцями, а також побувала в окупованому Маріуполі, Мелітополі та Бердянську. Давала рекомендації щодо того, яку там слід проводити “політику”.

Реакція України на смерть Дар’ї Дугіної

Росіяни все більше застряють у своїй пропаганді та доводять, що жорстокі в них не тільки політики. Саме тому цивілізований світ не хоче мати з ними жодних відносин. Деякі країни починають вводити візові обмеження для росіян. Раніше ми розповідали, які країни вже це зробили та чому.

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