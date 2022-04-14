Хвастаются разрушениями Украины своим женам, а те поощряют насилование украинок — разговоры оккупантов

Служба безопасности Украины без устали прослушивает российских оккупантов. Когда слушаешь эти разговоры, ловишь себя на мысли, что это диалоги из какого-нибудь ужасного шоу или карикатурные зарисовки. Но, к сожалению, это правда.

С нами по соседству живут женщины, которые советуют своим мужчинам насиловать украинок, и мужчины, которые кичатся тем, что танком переехали легковушку с людьми.

То есть россияне не то что с молчаливого согласия разрешают своим соотечественникам совершать зверские преступления, но и открыто одобряют и поощряют такие действия. Слушай новую порцию жутких перехваченных разговоров русских военных.

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У оккупантов нет никаких человеческих ценностей. Они продолжают прицельно уничтожать и обстреливать украинские больницы, игнорируя любые конвенции. По состоянию на 14 апреля россияне повредили 300 больниц.