Хвастаются разрушениями Украины своим женам, а те поощряют насилование украинок — разговоры оккупантов

Служба безопасности Украины без устали прослушивает российских оккупантов. Когда слушаешь эти разговоры, ловишь себя на мысли, что это диалоги из какого-нибудь ужасного шоу или карикатурные зарисовки. Но, к сожалению, это правда.
С нами по соседству живут женщины, которые советуют своим мужчинам насиловать украинок, и мужчины, которые кичатся тем, что танком переехали легковушку с людьми.
С нами по соседству живут женщины, которые советуют своим мужчинам насиловать украинок, и мужчины, которые кичатся тем, что танком переехали легковушку с людьми.
То есть россияне не то что с молчаливого согласия разрешают своим соотечественникам совершать зверские преступления, но и открыто одобряют и поощряют такие действия. Слушай новую порцию жутких перехваченных разговоров русских военных.
У оккупантов нет никаких человеческих ценностей. Они продолжают прицельно уничтожать и обстреливать украинские больницы, игнорируя любые конвенции. По состоянию на 14 апреля россияне повредили 300 больниц.