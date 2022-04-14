Хизуються руйнуваннями України своїм жінкам, а ті заохочують ґвалтувати українок — розмови окупантів

Служба безпеки України невтомно прослуховує російських окупантів. Коли слухаєш ці розмови, ловиш себе на думці, що це діалоги з якогось жахливого шоу чи карикатурні замальовки. Але, на жаль, це правда.

З нами по сусідству живуть жінки, які радять своїм чоловікам ґвалтувати українок, і чоловіки, які хизуються тим, що танком переїхали легковик з людьми.

Тобто росіяни не те що з мовчазної згоди дозволяють своїм співвітчизникам коїти звірські злочини, а й відкрито схвалюють та заохочують такі дії. Слухай нову порцію моторошних перехоплених розмов російських військових.

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Окупанти не мають жодних людських цінностей. Вони продовжують прицільно знищувати та обстрілювати українські лікарні, ігноруючи будь-які конвенції. Станом на 14 квітня росіяни пошкодили 300 лікарень.