Хизуються руйнуваннями України своїм жінкам, а ті заохочують ґвалтувати українок — розмови окупантів

Служба безпеки України невтомно прослуховує російських окупантів. Коли слухаєш ці розмови, ловиш себе на думці, що це діалоги з якогось жахливого шоу чи карикатурні замальовки. Але, на жаль, це правда.
З нами по сусідству живуть жінки, які радять своїм чоловікам ґвалтувати українок, і чоловіки, які хизуються тим, що танком переїхали легковик з людьми.
З нами по сусідству живуть жінки, які радять своїм чоловікам ґвалтувати українок, і чоловіки, які хизуються тим, що танком переїхали легковик з людьми.
Тобто росіяни не те що з мовчазної згоди дозволяють своїм співвітчизникам коїти звірські злочини, а й відкрито схвалюють та заохочують такі дії. Слухай нову порцію моторошних перехоплених розмов російських військових.
Окупанти не мають жодних людських цінностей. Вони продовжують прицільно знищувати та обстрілювати українські лікарні, ігноруючи будь-які конвенції. Станом на 14 квітня росіяни пошкодили 300 лікарень.