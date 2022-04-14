Світ

Хизуються руйнуваннями України своїм жінкам, а ті заохочують ґвалтувати українок — розмови окупантів

Костянтин Мельников, Журналіст програми Факти ICTV 14 Квітня 2022, 23:00

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