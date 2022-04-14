Україна

Впритул обстрілювали з танків: як рашисти нищать сучасні українські лікарні

Наталія Кулик, журналістка Факти ICTV Ольга Чайко, Журналістка програми Факти ICTV 14 Квітня 2022, 13:30

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