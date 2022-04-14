Впритул обстрілювали з танків: як рашисти нищать сучасні українські лікарні

Майже 300 медзакладів пошкоджено внаслідок повномасштабної війни. Окупанти продовжують прицільно знищувати та обстрілювати українські лікарні, ігноруючи будь-які конвенції.

Критична ситуація на сході: на Луганщині не залишилося жодної вцілілої лікарні.

Тим часом у звільнених регіонах зараз активно реанімують медичну інфраструктуру.

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У Тростянці, що на Сумщині, лише торік відремонтували лікарню. Після путінських військ, які місяць тримали місто в повній окупації, вона зруйнована. Російські військові впритул обстрілювали її з танків, коли там були пацієнти.

У лікарні зруйновані майже всі відділення: хірургічне, інфекційне, пологове, розбита киснева станція. Нині повноцінно приймати пацієнтів там неможливо.

Окупанти також знищили всі машини швидкої допомоги міста, але благодійники вже передали чотири автомобілі.

На Київщині у звільненому Ірпені теж оговтуються від нашестя російських військ. Пошкоджені медзаклади в Ірпені, Бучі та пологовий у Ворзелі. Відновити роботу поки складно: лише недавно у місцевій лікарні з’явилося світло, досі немає води, окупанти покрали деяке обладнання та медичні інструменти. З 200 медпрацівників зараз на роботі лише 50.

Для оперативної допомоги містянам незабаром в Ірпені та Бучі цілодобово курсуватиме реанімобіль.

З регіонів, де тривають активні бойові дії, продовжують евакуювати пацієнтів у безпечні місця, зокрема за кордон — майже 500 хворих транспортували на лікування до Європи, США та Канади.

Лікарі роблять усе можливо, щоб врятувати наших військових та поранених цивільних. Раніше ми розповідали, як працює Київський інститут серця під час війни.