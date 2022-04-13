Бетонні руїни: як мешканці Сум розбирають завали власних домівок

На початку березня російські військові скинули кілька авіабомб на житловий квартал у Сумах. Поряд немає жодного військового чи стратегічного об’єкта.

Ворог цілеспрямовано гатив у домівки мирних жителів, вбив десятки людей, а на місці вулиці залишив суцільні руїни. Вціліло лише кілька фасадів.

Десятки житлових будинків перетворилися на бетонні руїни.

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Мешканці міста, яким вдалось вижити, тепер розбирають завали. Приїжджати по речі на місця, де раніше були їх оселі, людям важко і боляче. Більше подробиць — у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, про те, чим живе Харків під постійними обстрілами росіян. Місцеві кажуть: тихих районів уже не лишилося.