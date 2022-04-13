Бетонні руїни: як мешканці Сум розбирають завали власних домівок

На початку березня російські військові скинули кілька авіабомб на житловий квартал у Сумах. Поряд немає жодного військового чи стратегічного об’єкта.
Ворог цілеспрямовано гатив у домівки мирних жителів, вбив десятки людей, а на місці вулиці залишив суцільні руїни. Вціліло лише кілька фасадів.
Десятки житлових будинків перетворилися на бетонні руїни.
Мешканці міста, яким вдалось вижити, тепер розбирають завали. Приїжджати по речі на місця, де раніше були їх оселі, людям важко і боляче. Більше подробиць — у відео.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, про те, чим живе Харків під постійними обстрілами росіян. Місцеві кажуть: тихих районів уже не лишилося.