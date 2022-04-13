Бетонные развалины: как жители Сум разбирают завалы собственных домов

В начале марта российские оккупанты сбросили несколько авиабомб на жилой квартал в Сумах. Рядом нет ни одного военного или стратегического объекта.
Враг целился в дома мирных жителей, убил десятки людей, а на месте улицы оставил сплошные руины. Уцелело всего несколько фасадов. Десятки жилых домов превратились в бетонные развалины.
Жители города, которым удалось выжить, теперь разбирают завалы.
Приезжать за вещами на места, где раньше были их дома, людям тяжело и больно. Больше о ситуации и эмоциях местных жителей — в видео.
Напомним, ранее мы рассказывали о том, чем живет Харьков под постоянными обстрелами россиян. Местные говорят: тихих районов уже не осталось.