В упор обстреливали из танков: как рашисты уничтожают современные украинские больницы

Почти 300 медучреждений повреждены в результате полномасштабной войны. Оккупанты продолжают прицельно уничтожать и обстреливать украинские больницы, игнорируя любые конвенции.

Критическая ситуация на востоке: в Луганской области не осталось ни одной уцелевшей больницы.

Между тем, в освобожденных регионах сейчас активно реанимируют медицинскую инфраструктуру.

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В Тростянце Сумской области только в прошлом году отремонтировали больницу. После путинских войск, месяц державших город в полной оккупации, она разрушена. Российские военные в упор обстреливали ее из танков, когда там находились пациенты.

В больнице разрушены почти все отделения: хирургия, инфекционное, родильное, разбита кислородная станция. Сейчас полноценно принимать пациентов невозможно. Оккупанты также уничтожили все машины скорой помощи города, но благотворители уже передали четыре автомобиля.

В Киевской области в освобожденном Ирпене тоже приходят в себя от нашествия российских войск. Повреждены медучреждения в Ирпене, Буче и роддом в Ворзеле. Возобновить работу пока сложно: только недавно в местной больнице появился свет, до сих пор нет воды, оккупанты украли оборудование и медицинские инструменты. Из 200 медработников сейчас на работе всего 50.

Для оперативной помощи горожанам скоро в Ирпене и Буче круглосуточно будет курсировать реанимобиль.

Из регионов, где продолжаются активные боевые действия, продолжают эвакуировать пациентов в безопасные места, в том числе за границу — почти 500 больных транспортировали на лечение в Европу, США и Канаду.

Врачи делают все возможное, чтобы спасти наших военных и раненых гражданских. Ранее мы рассказывали, как работает Киевский институт сердца во время войны.