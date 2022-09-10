“Какие броники, у нас одни каски 45-го года!” — оккупанты готовятся бежать из Харьковской области

После прекрасного контрнаступления от ВСУ, оккупанты начали сыпаться и понимать, что не все так хорошо у них идет.

На одном из перехватов ГУР военный РФ жалуется, как разбивают его армию и отступают.

Сидим на чемоданах, отступать, бежать. Под Балаклеей 202-й полк пошел в Луганск, а половина в плен попала. Мы будем пешком, наверное, отходить, — рассказывает оккупант по телефону.

На вопрос, будут ли их вывозить машинами и есть ли бронежилеты, оккупант говорит, что будут пешком, видимо, будут отходить. “Какие бронежилеты… у нас каски 45-го года, о чем здесь говорить…”

Россиянин жалуется, что их командование не понимает, что им делать и куда бежать.

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