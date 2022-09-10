Без паники, это только тестирование! Что означают уведомления на телефон от ГСЧС и зачем они нужны

Несколько дней назад в Украине началось тестирование системы оперативного информирования населения через оповещения по телефону.

К инициативе властей присоединились операторы мобильной связи Киевстар, Vodafone и lifecell. Впрочем, учебные сообщения от ГСЧС уже успели испугать некоторых украинцев.

Заместитель председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям по вопросам цифрового развития Роман Примуш рассказал Вадиму Карпьяку о том, как работают тестовые оповещения от ГСЧС, для чего они нужны и кому их посылают.

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Сейчас уведомления приходят на телефоны с версиями 7-12 Android, а также 12-15 — iOS. Пока что специалисты работают над усовершенствованием работы технологии Cell Broadcast с более старыми версиями операционных систем, а также с кнопочными телефонами.

По результатам тестирования устранят недостатки системы для того, чтобы в ближайшее время ввести ее в эксплуатацию и уведомлять украинцев об опасности.

На самом деле, технология Cell Broadcast работает во многих странах Евросоюза. Она разработана для того, чтобы при угрозе жизни и здоровью населения рассылать информационные сообщения абонентам.

После настройки системы оповещения сообщения будут посылаться только в случае возникновения действительно чрезвычайных ситуаций и только на тех территориях, где опасно.

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