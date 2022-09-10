Без паніки, це лише тестування! Що означають сповіщення на телефон від ДСНС та навіщо вони потрібні

Кілька днів тому в Україні почалось тестування системи оперативного інформування населення через сповіщення на телефон.

До ініціативи влади долучились оператори мобільного зв’язку Київстар, Vodafone та lifecell. Утім навчальні повідомлення від ДСНС уже встигли налякати деяких українців.

Заступник голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій з питань цифрового розвитку Роман Примуш розповів Вадиму Карп’яку про те, як працюють тестові оповіщення від ДСНС, для чого вони потрібні та кому їх надсилають.

Зараз сповіщення приходять на телефони з версіями 7-12 Android, а також 12-15 — iOS. Поки що спеціалісти працюють над удосконаленням роботи технології Cell Broadcast зі старішими версіями операційних систем, а також з кнопковими телефонами.

За результатами тестування, усунуть недоліки системи для того, щоб найближчим часом ввести її в експлуатацію та оповіщати українців про небезпеку.

Насправді технологія Cell Broadcast працює у багатьох країнах Євросоюзу. Вона розроблена для того, щоб у разі загрози життю та здоров’ю населення розсилати інформаційні повідомлення абонентам.

Після налагодження системи оповіщення повідомлення надсилатимуть тільки у разі виникнення справді надзвичайних ситуацій та лише на тих територіях, де небезпечно.

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