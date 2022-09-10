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Без паніки, це лише тестування! Що означають сповіщення на телефон від ДСНС та навіщо вони потрібні

Олена Яковлєва, редакторка сайту 10 Вересня 2022, 14:30

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Без паніки, це лише тестування! Що означають сповіщення на телефон від ДСНС та навіщо вони потрібні
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