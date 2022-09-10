Світ

“Які бронежилети, у нас одні каски 45-го року!” — окупанти готуються тікати з Харківщини

Іван Воронков, відеоредактор Вікна-Новини 10 Вересня 2022, 22:30

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