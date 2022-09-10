“Які бронежилети, у нас одні каски 45-го року!” — окупанти готуються тікати з Харківщини

Після чудового контрнаступу від ЗСУ, окупанти почали сипатися та розуміти, що не все так гарно в них йде.

На одному з перехоплень ГУР військовий РФ жаліється, як розбивають його армію та вони відступають.

Сидимо на валізах, відступатимемо, тікатимемо. Під Балаклією 202-й полк пішов до Луганська, а половина в полон потрапила, — розповідає окупант телефоном.

На питання, чи будуть їх вивозити машинами та чи є бронежилети, окупант каже, що будуть пішки, мабуть, відходити. “Які бронежилети… у нас каски 45-го року, про що тут говорити…”

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Росіянин жаліється, що командування не розуміє, що їм робити та куди тікати.

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