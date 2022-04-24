Мобилизуют душевнобольных и готовят обстрелы: подборка перехваченных разговоров россиян

Судя по позиции россиян, Пасхального перемирия не будет. Рашисты готовят нам пасхальные, так сказать, “подарки”.
В разговорах с родственниками, которые перехватывает СБУ, они рассказывают о специальных “пасхалках”, то есть снарядах, на которых подонки пишут “Христос Воскрес”.
Здесь вон пацаны уже “пасхалки” хохлам готовят. Танкисты на снарядах пишут “Христос Воскрес!” – рассказывает оккупант своей жене.
Здесь вон пацаны уже “пасхалки” хохлам готовят. Танкисты на снарядах пишут “Христос Воскрес!” – рассказывает оккупант своей жене.
А та только смеется и “благословляет”. Слушая эти разговоры, украинцы понимают, насколько мы и северные орки разные.
Между тем, российские власти ищут, кем бы заменить пушечное мясо, которого рашистам уже не хватает. Сначала завезли срочников, но после их массового побега с поля боя не гребуют даже людьми с психическими расстройствами.
Слушай подборку перехваченных разговоров русских захватчиков.
Россияне уже доказали, что для них нет ничего святого. Одесса приходит в себя после ракетных обстрелов захватчиков. В канун Пасхи днем враг выпустил по городу восемь ракет, несколько из которых сбили силы противовоздушной обороны. Читай, что известно про ракетные удары по Одессе.