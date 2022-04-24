Мобілізують психічнохворих та готують обстріли: добірка перехоплених розмов росіян

Судячи з позиції росіян, Великоднього перемир’я не буде. Натомість рашисти готують нам великодні, так би мовити, “подарунки”.

У розмовах з родичами, що перехоплює СБУ, вони розповідають спеціальні “пасхалки”, тобто снаряди, на яких покидьки пишуть “Христос Воскрес”.

Тут он пацани вже “пасхалки” хохлам готують. Танкісти на снарядах пишуть “Христос Воскрес!” — розповідає окупант своїй дружині.

А та лише сміється та “благословляє”. Слухаючи ці розмови, українці розуміють, наскільки ж ми й північні орки різні.

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Тим часом російська влада шукає, ким би замінити гарматне м’ясо, якого рашистам вже бракує. Спочатку завезли строковиків, але після їхньої масової втечі з поля бою, не гребують навіть людьми з психічними розладами.

Слухай добірку перехоплених розмов російських загарбників.

Росіяни вже довели, що для них не існує нічого святого. Одеса оговтується від ракетних обстрілів загарбників. Напередодні Великодня вдень ворог випустив по місту вісім ракет, кілька з яких збили сили протиповітряної оборони. Читай, що відомо про ракетні удари по Одесі.