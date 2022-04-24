Два місяці війни в цифрах. Розповідаємо про воєнні злочини Росії та її втрати

Що можна зробити за два місяці? Прочитати книгу або кілька, пройти навчальний курс та опанувати якусь нову професію, можна влаштувати тур Україною, зробити ремонт вдома. За 60 днів можна зробити багато речей.

Так само як і за два місяці можна облаштувати бомбосховище і за першим сигналом сирени бігти туди. Можна навчитися тримати зброю в руках та надавати першу домедичну допомогу.

Можна об’єднати чи не весь світ проти одного ворога.

За два місяці війни Росія вчинила чимало звірств на нашій Землі, за це вона буде покарана. З нами Бог, з нами правда, з нами чи не весь світ — ми точно переможемо. Але ми ніколи не забудемо ціну, яку за це заплатимо.

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Злочини Росії за 2 місяці війни

В Офісі генерального прокурора повідомили про кількість злочинів РФ за час війни в Україні.

Зареєстровано понад 8100 злочинів агресії та воєнних злочинів, а саме порушення законів ведення війни, планування, підготовка та розв’язання агресивної війни, пропаганда війни.

Зареєстровано більш як 3800 злочинів національної безпеки: посягання на територіальну цілісність та недоторканність України, державна зрада, диверсія.

Виявлено 620 підозрюваних у магістральній справі щодо агресії РФ.

Неодноразові злочини проти дітей: 213 загиблих дітей, 389 — поранені.

Читати на тему Покидьки смердючі! Зеленський емоційно прокоментував обстріл Одеси росіянами 23 квітня Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріл Одеси 23 квітня.

Втрати ворога станом 24 квітня

Ми звикли зустрічати Великдень з паскою в руках, натомість наші хлопці тримають автомати. Замість крашанок вони б’ють окупантів.

Генштаб ЗСУ повідомляє, що втрати Росії 24.02 по 24.04 орієнтовно склали:

особового складу — 21 800 осіб,

танків — 873 одиниці,

бойових броньованих машин — 2238 одиниць,

артилерійських систем — 408 одиниць,

РСЗВ — 147 одиниць,

засоби ППО — 69 одиниць,

літаків — 179 одиниць,

гелікоптерів — 154 одиниці.

Росіяни не зупиняються навіть у Великдень і продовжують обстрілювати Україну. Раніше ми розповідали про вибухи в Одесі, Миколаєві та Харкові 24 квітня.