Два місяці війни в цифрах. Розповідаємо про воєнні злочини Росії та її втрати

Що можна зробити за два місяці? Прочитати книгу або кілька, пройти навчальний курс та опанувати якусь нову професію, можна влаштувати тур Україною, зробити ремонт вдома. За 60 днів можна зробити багато речей.
Так само як і за два місяці можна облаштувати бомбосховище і за першим сигналом сирени бігти туди. Можна навчитися тримати зброю в руках та надавати першу домедичну допомогу.
Можна об’єднати чи не весь світ проти одного ворога.
Можна об’єднати чи не весь світ проти одного ворога.
За два місяці війни Росія вчинила чимало звірств на нашій Землі, за це вона буде покарана. З нами Бог, з нами правда, з нами чи не весь світ — ми точно переможемо. Але ми ніколи не забудемо ціну, яку за це заплатимо.
В Офісі генерального прокурора повідомили про кількість злочинів РФ за час війни в Україні.
Ми звикли зустрічати Великдень з паскою в руках, натомість наші хлопці тримають автомати. Замість крашанок вони б’ють окупантів.
Генштаб ЗСУ повідомляє, що втрати Росії 24.02 по 24.04 орієнтовно склали:
Росіяни не зупиняються навіть у Великдень і продовжують обстрілювати Україну. Раніше ми розповідали про вибухи в Одесі, Миколаєві та Харкові 24 квітня.