Два месяца войны в цифрах. Рассказываем о военных преступлениях России и ее потерях

Что можно сделать за два месяца? Прочитать книгу или несколько, пройти учебный курс и овладеть какой-то новой профессией, можно устроить тур по Украине, сделать ремонт дома. За 60 дней можно сделать много вещей.
Также, как и за два месяца можно обустроить бомбоубежище, и по первому гудку сирены бежать туда. Можно научиться держать оружие в руках и оказывать первую медицинскую помощь.
Можно объединить весь мир против одного врага.
Можно объединить весь мир против одного врага.
За два месяца войны Россия совершила немало зверств на нашей Земле, за это она будет наказана. С нами Бог, за нами правда, с нами весь мир — мы точно победим. Но мы никогда не забудем цену, которую мы за это заплатим.
В Офисе генерального прокурора сообщили о количестве преступлений РФ во время войны в Украине.
Мы привыкли встречать Пасху с поясом в руках, наши ребята держат автоматы. Вместо пасхальных яиц они бьют оккупантов.
Генштаб ВСУ сообщает, что потери России 24.02 по 24.04 ориентировочно составили:
Россияне не останавливаются даже в Пасху и продолжают обстреливать Украину. Ранее мы говорили о взрывах в Одессе, Николаеве и Харькове 24 апреля.