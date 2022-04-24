Два месяца войны в цифрах. Рассказываем о военных преступлениях России и ее потерях

Что можно сделать за два месяца? Прочитать книгу или несколько, пройти учебный курс и овладеть какой-то новой профессией, можно устроить тур по Украине, сделать ремонт дома. За 60 дней можно сделать много вещей.

Также, как и за два месяца можно обустроить бомбоубежище, и по первому гудку сирены бежать туда. Можно научиться держать оружие в руках и оказывать первую медицинскую помощь.

Можно объединить весь мир против одного врага.

За два месяца войны Россия совершила немало зверств на нашей Земле, за это она будет наказана. С нами Бог, за нами правда, с нами весь мир — мы точно победим. Но мы никогда не забудем цену, которую мы за это заплатим.

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Преступления России за 2 месяца войны

В Офисе генерального прокурора сообщили о количестве преступлений РФ во время войны в Украине.

Зарегистрировано более 8100 преступлений агрессии и военных преступлений, а именно: нарушение законов ведения войны, планирование, подготовка и развязывание агрессивной войны, пропаганда войны.

преступлений агрессии и военных преступлений, а именно: нарушение законов ведения войны, планирование, подготовка и развязывание агрессивной войны, пропаганда войны. Зарегистрировано более 3800 преступлений национальной безопасности: посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, государственная измена, диверсия.

преступлений национальной безопасности: посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, государственная измена, диверсия. Выявлено 620 подозреваемых по магистральному делу по агрессии РФ.

подозреваемых по магистральному делу по агрессии РФ. Неоднократные преступления против детей: 213 погибших детей, 389 — ранены.

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Потери врага по состоянию на 24 апреля

Мы привыкли встречать Пасху с поясом в руках, наши ребята держат автоматы. Вместо пасхальных яиц они бьют оккупантов.

Генштаб ВСУ сообщает, что потери России 24.02 по 24.04 ориентировочно составили:

личного состава — 21 800 человек ликвидировано,

танков — 873 единицы,

боевых бронированных машин — 2238 единиц,

артиллерийских систем — 408 единиц,

РСЗО — 147 единиц,

средства ПВО — 69 единиц,

самолетов — 179 единиц,

вертолетов — 154 единицы.

Россияне не останавливаются даже в Пасху и продолжают обстреливать Украину. Ранее мы говорили о взрывах в Одессе, Николаеве и Харькове 24 апреля.