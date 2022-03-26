Украина и ее народ — на передовой. Прессконференция Байдена после встречи с украинской делегацией

Борьба за демократию не может завершиться, и она не завершилась с окончанием холодной войны.
Об этом в субботу, 26 марта, сказал Джо Байден на брифинге об Украине в Варшаве. Также президент США рассказал о длительной борьбе стран Европы по освобождению от СССР, санкциях роты России и героической борьбе украинского народа.
Когда Советский Союз развалился, Польша и страны Восточной Европы освободились. Это была большая борьба за свободу. Она была тяжелой, длинной и болезненной.
В этот раз мы должны понять, что эта борьба не будет выиграна через пару дней или месяцев. Нам нужно подготовиться к продолжительной борьбе.
В этот раз мы должны понять, что эта борьба не будет выиграна через пару дней или месяцев. Нам нужно подготовиться к продолжительной борьбе.
Украина и ее народ на передовой, борются за свою страну. Они борются за главные элементы свободного общества.
Под санкциями — более 400 официальных лиц РФ. Санкции не разрешают РФ перестроить новые войска.
Более 400 компаний покинули Россию полностью — это результат беспрецедентных санкций. Рубль превратился практически в пепел.
200 тысяч россиян уже покинули страну за месяц. Крайне большой отток мозгов за столь короткий период.
200 тысяч россиян уже покинули страну за месяц. Крайне большой отток мозгов за столь короткий период.
Это новая борьба за свободу. Потому Европа должна прекратить свою зависимость от топлива России.
В Брюсселе был объявлен план, чтобы избавить Европу от этого кризиса. Это вопрос экономической и национальной безопасности. Нужен план, чтобы справиться с проблемами.
Американские силы в Европе не для того, чтобы участвовать в войне, а для защиты членов НАТО.
Диктатор, пытающийся построить империю, никогда не сможет уничтожить любовь людей к свободе. Грубая сила никогда не сотрет их волю к свободе.
Украина никогда не станет победой для России. Свободный народ отказывается жить в безнадежном и черном мире.
Украина никогда не станет победой для России. Свободный народ отказывается жить в безнадежном и черном мире.
Впереди будет лучшее, светлее будущее, построенное на правилах и демократии, будущее, полное надежды и света, достоинства и порядочности, свободы и возможности.
Напомним, Владимир Зеленский вечером 26 марта традиционно обратился к народу и миру по поводу нападения России на Украину.