Украина и ее народ — на передовой. Прессконференция Байдена после встречи с украинской делегацией

Борьба за демократию не может завершиться, и она не завершилась с окончанием холодной войны.

Об этом в субботу, 26 марта, сказал Джо Байден на брифинге об Украине в Варшаве. Также президент США рассказал о длительной борьбе стран Европы по освобождению от СССР, санкциях роты России и героической борьбе украинского народа.

Вікна публикуют основные по пресс-конференции Джо Байдена после встречи с украинской и польской делегацией:

Когда Советский Союз развалился, Польша и страны Восточной Европы освободились. Это была большая борьба за свободу. Она была тяжелой, длинной и болезненной.

В этот раз мы должны понять, что эта борьба не будет выиграна через пару дней или месяцев. Нам нужно подготовиться к продолжительной борьбе.

Украина и ее народ на передовой, борются за свою страну. Они борются за главные элементы свободного общества.

Под санкциями — более 400 официальных лиц РФ. Санкции не разрешают РФ перестроить новые войска.

Более 400 компаний покинули Россию полностью — это результат беспрецедентных санкций. Рубль превратился практически в пепел.

200 тысяч россиян уже покинули страну за месяц. Крайне большой отток мозгов за столь короткий период.

Это новая борьба за свободу. Потому Европа должна прекратить свою зависимость от топлива России.

В Брюсселе был объявлен план, чтобы избавить Европу от этого кризиса. Это вопрос экономической и национальной безопасности. Нужен план, чтобы справиться с проблемами.

Американские силы в Европе не для того, чтобы участвовать в войне, а для защиты членов НАТО.

Диктатор, пытающийся построить империю, никогда не сможет уничтожить любовь людей к свободе. Грубая сила никогда не сотрет их волю к свободе.

Украина никогда не станет победой для России. Свободный народ отказывается жить в безнадежном и черном мире.

Впереди будет лучшее, светлее будущее, построенное на правилах и демократии, будущее, полное надежды и света, достоинства и порядочности, свободы и возможности.

Напомним, Владимир Зеленский вечером 26 марта традиционно обратился к народу и миру по поводу нападения России на Украину.