Україна та її народ ㅡ на передовій. Пресконференція Байдена після зустрічі з українською делегацією

Боротьба за демократію не може завершитись і вона не завершилася із закінченням “холодної війни”.

Про це у суботу, 26 березня, сказав Джо Байден під час брифінгу про Україну у Варшаві. Також президент США розповів про тривалу боротьбу країн Європи щодо звільнення від СРСР, санкції роти Росії та героїчну боротьбу українського народу.

Вікна публікують основні тези з пресконференції Джо Байдена після зустрічі з українською та польською делегацією:

Коли Радянський Союз розвалився, Польща та країни Східної Європи звільнилися. Це була велика боротьба за свободу. Вона була важкою, довгою та болючою.

Цього разу ми повинні зрозуміти, що ця боротьба не буде виграна за кілька днів або місяців. Нам потрібно підготуватися до тривалої боротьби.

Україна та її народ ㅡ на передовій, борються за свою країну. Вони борються за основні елементи вільного суспільства.

Під санкціями ㅡ понад 400 офіційних осіб РФ. Санкції не дозволяють РФ перебудувати нові війська.

Понад 400 компаній залишили Росію повністю ㅡ це результат безпрецедентних санкцій. Рубль перетворився практично на попіл.

200 тисяч росіян вже покинули країну за місяць. Вкрай великий відтік мізків за такий короткий період.

Це нова боротьба за свободу. Тому Європа повинна припинити свою залежність від палива Росії.

У Брюсселі було оголошено план, щоби позбавити Європу цієї кризи. Це питання економічної та національної безпеки. Потрібен план, щоб упоратися з проблемами.

Американські сили в Європі не для того, аби брати участь у війні, а щоб захистити членів НАТО.

Диктатор, який намагається збудувати імперію, ніколи не зуміє знищити любов людей до свободи. Груба сила ніколи не зітре їхню волю до свободи.

Україна ніколи не стане перемогою для Росії. Вільний народ відмовляється жити у безнадійному й темному світі.

Попереду буде краще, світліше майбутнє, збудоване на правилах і демократії, майбутнє, сповнене надії й світла, гідності й порядності, свободи і можливості.



Нагадаємо, Володимир Зеленський ввечері 26 березня традиційно звернувся до народу і світу щодо нападу Росії на Україну.