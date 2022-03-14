Заламывали руки и паковали в автозаки — как в России прошли протесты против войны с Украиной

Во вражеской стране все же нашлись смелые люди, которым надоело молчать. Протесты против войны с Украиной прошли накануне в 35 городах России.

Акции были малочисленными. Кое-где, как говорят очевидцы, полиции на их подавление нагнали больше, чем демонстрантов.

Из громкоговорителей силовики призвали митингующих расходиться. Тем, кто решился выйти на акцию, заламывали руки, грубо толкали, избивали и паковали в автозаки.

Снимать на телефон было запрещено, задержанных заставляли удалять фото и видео.

А в цивилизованном мире протесты проходят мирно. Ранее мы рассказывали, как мир поддержал Украину.