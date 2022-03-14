Заламували руки та пакували в автозаки — як у Росії пройшли протести проти війни з Україною

У ворожій країні таки знайшлися сміливі люди, яким набридло мовчати. Протести проти війни з Україною пройшли напередодні у 35 містах Росії.

Акції були нечисленними. Подекуди, як кажуть очевидці, поліції на їх придушення нагнали більше, ніж демонстрантів.

Через гучномовці силовики закликали мітингарів розходитися. Тим, хто таки наважився вийти на акцію, заламували руки, грубо штовхали, били й пакували в автозаки.

Знімати на телефон було заборонено, затриманих змушували видаляти фото та відео.

А в цивілізованому світі протести проходять мирно. Раніше ми розповідали, як світ підтримав Україну.