Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 19 мая

Кто-то пытается убежать от своих мыслей, некоторые от прошлого или от себя. А вот российские оккупанты не задумываются над высоким и духовным, потому что пятками сверкают, когда видят украинских воинов.

Поэтому Генштаб ВСУ предупреждает мирное население о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои, чтобы не столкнуться с нашими нежелательными гостями.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 19 мая

Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.

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Оперативная обстановка в Украине на 19 мая 2022 года

Противник продолжает наступательные действия в Восточной операционной зоне. Оказывает огненное влияние вдоль всей линии столкновения и в глубине обороны наших войск в Донецком операционном районе и на Славянском направлении, принимает меры для усиления наступательной группировки.

На Северском направлении подразделения противника обстреляли из артиллерии и минометов населенные пункты Янжуловка и Прогресс, Черниговской и Сумской областей соответственно.

На Харьковском направлении основные усилия противник сосредотачивал на содержании занятых рубежей и огневом поражении подразделений наших войск. Враг пытался проводить контратаки с целью восстановления утраченных позиций.

По результатам наступления наших войск освобожден населенный пункт Дементиевка. Противник ведет наступление в районе населенного пункта Тернова, боевые действия продолжаются.

На Славянском направлении оккупанты, при поддержке артиллерии, вели боевые действия в районе Довгенького, успеха не имели, понесли потери.

На Донецком направлении противник обстреливал позиции подразделений наших войск вдоль линии столкновения по всему спектру вооружения, включая авиацию.

На Лиманском направлении оккупанты пытаются закрепиться на ранее занятых рубежах. Противник использовал авиацию для нанесения ударов по гражданским объектам в районах населенных пунктов Тошковка, Золотое, Авдеевка, Владимировка и Водяное.

На Северодонецком направлении враг совершил штурмовые действия в районе населенного пункта Нижнее, удачи не имеет.

На Бахмутском направлении противник ведет наступательные действия, пытается улучшить тактическое положение. Вел штурмовые действия в районе населенного пункта Катериновка, успеха не имеет.

На Авдеевском направлении враг вел наступательные действия в районе населенного пункта Новоселовка, понес потери, отступил. Штурмовые действия российских оккупантов вблизи населенных пунктов Новобахмутовка и Веселое были безуспешными.

На Кураховском направлении противник вел наступление в районе населенного пункта Победа, удачи не имеет.

На Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты активных боевых действий не проводили, производили артиллерийские и минометные обстрелы объектов инфраструктуры и жилых домов в районах населенных пунктов Новоандреевка, Каменское, Орехов, Ольговское и Полтавка.

На Южнобужском направлении противник обстреливал населенные пункты Лупарево, Посад-Покровское, Высунск, Осокоровка и Нововоронцовка.

Интерактивная карта боевых действий в Украине — онлайн

Ранее президент Украины Владимир Зеленский записал новое обращение к украинцам и рассказал, что Россия уже выпустила по Украине основную часть запаса ракет.