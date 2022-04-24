Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 24 апреля

Сколько бы колыбельных ни было спето нам в детстве, все равно на устах перед сном одни табуированные слова и проклятия в сторону оккупантов.

Вытолкать россиян из нашего дома поможет ВСУ, которые сообщают о потенциально опасных путях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 24 апреля

Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.

Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Оперативная обстановка в Украине на 24 апреля 2022 года

Противник пытается нарастить темпы проведения операции на востоке Украины с целью оцепления группировки Объединенных сил, а также установления полного контроля над Донецкой и Луганской областями.

На Слобожанском направлении враг продолжает частичную блокировку города Харькова, артиллерийские обстрелы позиций наших подразделений и гражданской инфраструктуры в районе населенных пунктов Чугуев, Коробочкино и Довгенькое.

На Донецком и Таврическом направлениях основные усилия противника сосредоточены на взятии под контроль населенных пунктов Попасна, Рубежном и подготовке к наступлению на город Северодонецк.

В районе населенного пункта Марьинка и на большинстве других направлений в ходе боевых действий враг успеха не имеет.

На Южнобужском направлении оккупанты активных наступательных действий не проводили, производили единичные обстрелы наших подразделений из ствольной артиллерии.

Из-за роста числа раненых в городе Балаклея враг, одновременно с развернутым военным госпиталем, использует возможности городской поликлиники.

В городе Волчанск, временно занятый, младший медицинский персонал учреждений здравоохранения принудительно отправляется для оказания первой медицинской помощи в подразделения противника, находящиеся на линии столкновения с Силами обороны Украины.

Также российские войска имеют существенные проблемы с пополнением личным составом, продолжаются попытки принудительной мобилизации в ряды оккупационных войск жителей Херсонской области.

Подразделения Сил обороны продолжают освобождение населенных пунктов по отдельным направлениям и содержание определенных оборонных рубежей.

Напомним, что недавно Владимир Зеленский провел пресс-конференцию в метро Киева. Читай основные тезисы по выступлению президента Украины.