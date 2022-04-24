Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 24 квітня

Скільки б колискових не було заспівано нам у дитинстві, все одно на вустах перед сном одні табуйовані слова та прокльони у сторону окупантів.

А випхати росіян з нашого дому допоможе ЗСУ, які повідомляють про потенційно небезпечні шляхи та місця, де можуть точитись запеклі бої.

Карта бойових дій в Україні станом на 24 квітня

Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.

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Оперативна обстановка в Україні станом на 24 квітня 2022 року

Противник намагається наростити темпи проведення операції на сході України з метою оточення угруповання Об’єднаних сил, а також встановлення повного контролю над Донецькою та Луганською областями.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує часткове блокування міста Харкова, здійснює артилерійські обстріли позицій наших підрозділів та цивільної інфраструктури в районі населених пунктів Чугуїв, Коробочкіно та Довгеньке.

На Донецькому і Таврійському напрямках основні зусилля противника зосереджені на взятті під контроль населених пунктів Попасна, Рубіжне та підготовці до наступу на місто Сєверодонецьк.

В районі населеного пункту Мар’їнка та на більшості інших напрямків в ході бойових дій ворог успіху не має.

На Південнобузькому напрямку окупанти активних наступальних дій не проводили, здійснювали поодинокі обстріли наших підрозділів зі ствольної артилерії.

Через зростання числа поранених, у місті Балаклея ворог, одночасно з розгорнутим військовим шпиталем, використовує можливості міської поліклініки.

У місті Вовчанськ, що є тимчасово зайнятим, молодший медичний персонал закладів охорони здоров’я примусово відправляється для надання першої медичної допомоги до підрозділів противника, що перебувають на лінії зіткнення з Силами оборони України.

Також, російські війська мають суттєві проблеми з поповненням особовим складом, продовжуються спроби примусової мобілізації до лав окупаційних військ жителів Херсонщини.

Підрозділи Сил оборони продовжують звільнення населених пунктів на окремих напрямках та утримання визначених оборонних рубежів.

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