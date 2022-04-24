13 кругов срама: Подоляк перечислил “победы” россиян за 60 дней войны

На светлую Пасху припал 60-ый день полномасштабной, кровавой, нечестной, античеловечной войны в Украине. Москва, спонсирующая непрерывный поток черных пакетов на территорию РФ, до сих пор заявляет о ежедневных победах на фронте “борьбы против фашизма”.
Российские военные, которых бросили пушечным мясом на локомотив украинской идеи и патриотизма уже и сами не верят в то, что рассказывает руководство России, отчитываясь перед народом.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк составил список всех (анти)побед России на 60-й день войны.
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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отмечает, что этот список можно пополнять каждый день.
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