13 кругов срама: Подоляк перечислил “победы” россиян за 60 дней войны

На светлую Пасху припал 60-ый день полномасштабной, кровавой, нечестной, античеловечной войны в Украине. Москва, спонсирующая непрерывный поток черных пакетов на территорию РФ, до сих пор заявляет о ежедневных победах на фронте “борьбы против фашизма”.

Но так ли это?

Российские военные, которых бросили пушечным мясом на локомотив украинской идеи и патриотизма уже и сами не верят в то, что рассказывает руководство России, отчитываясь перед народом.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк составил список всех (анти)побед России на 60-й день войны.

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За 60 дней россияне немыслимо быстро потеряли почти 22 тысячи своих солдат (убитыми).

За 60 дней потеряли семерых (по неподтвержденным пока данным – девятерых) генералов.

Русские военные корабли (Москва в том числе) научились следовать по правильному курсу.

Доказали миру (с фото- и видеофиксацией), что русские — это синоним массового насилия, убийства детей, сжигания трупов мирных граждан.

Доказали миру, что РФ настолько “богатая” страна, что ее армия массово ворует у украинцев унитазы, собачьи будки, ношеные вещи.

Доказали миру, что шизофрения бывает коллективной и беспредельной, особенно когда пропаганда называет русских нацистов “освободителями”, а террор в другой стране — “освобождением”.

Доказали миру, что “вторая по силе армия мира” воюет только с мирными гражданами и бьет по жилым кварталам.

Выпустили по украинским городам 1700 крылатых ракет, в прямом эфире разрушая наш древний Киев, Львов, Харьков, Одессу, Днепр, Чернигов, Мариуполь.

Объединили Европу в презрении к россиянам и обнулили всех своих шредер-курц-лоббистов. НАТО быстро расширяется за счёт финнов и шведов.

Добились того, что весь мир однозначно реагирует на владельцев российского паспорта.

Собрали самые мощные санкции (и поэтому теперь официально воруют чужое) и подали заявку на батл против Северной Кореи за звание главного мирового изгоя.

Стремительно обнуляют российскую культуру. Мир презрительно отказывается от спектаклей/книг российского производства.

Сделали Украину глобальным символом свободы и стойкости.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отмечает, что этот список можно пополнять каждый день.

В праздник Христова Воскресения враг сходит с ума — как это бывает со злом, вылезающим на такие большие праздники. Что происходит сейчас в Мариуполе — заместитель командира Азова рассказал в обращении.