Украина

13 кругов срама: Подоляк перечислил “победы” россиян за 60 дней войны

Виктория Мельник, практикант сайта Викна-новини 24 апреля 2022, 18:30
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