13 кіл сорому: Подоляк перелічив “перемоги” росіян за 60 днів війни

На Великдень припав 60-й день повномасштабної, кривавої, нечесної, антилюдяної війни в Україні. Москва, що започаткувала безперервний потік чорних пакетів, які прямують до РФ, досі заявляє, нібито щодня отримує нові перемоги на фронті “боротьби проти фашизму”.

Та чи справді це так?

Російські військові, яких кинули гарматним м’ясом на локомотив української ідеї й самі не впевнені у тому, що розповідає їхнє керівництво у звітах народу.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назбирав перелік усіх (анти)перемог Росії на 60 день цієї війни.

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За 60 днів росіяни напрочуд швидко втратили майже 22 тисячі своїх солдатів (убитими).

За 60 днів втратили сімох (за непідтвердженими поки даними — дев’ятьох) генералів.

Російські військові кораблі (зокрема, Москва) навчилися слідувати правильним курсом.

Довели світові (з фото- та відеофіксацією), що росіяни — це синонім масового насильства, вбивства дітей, спалювання трупів мирних громадян.

Довели світові, що Росія настільки “багата” країна, що її армія масово краде в українців унітази, собачі будки, ношені речі, спідню білизну.

Довели світові, що шизофренія буває колективною та безмежною, особливо коли пропаганда вміє називати російських нацистів “визволителями”, а терор в іншій країні — “визволенням”.

Довели світові, що “друга за силою армія” воює лише з мирними громадянами та житловими кварталами.

Випустили по українських містах 1 700 крилатих ракет, у прямому ефірі руйнуючи наш давній Київ, Львів, Харків, Одесу, Дніпро, Чернігів, Маріуполь.

Об’єднали Європу у зневазі до росіян та обнулили всіх своїх шредер-курц-лобістів. НАТО швидко розширюється завдяки фінам та шведам.

Досягнули ще однієї перемоги: весь світ охоче лупцює власників російського паспорта.

Зібрали найгірші санкції (і тому тепер просто офіційно крадуть чуже) і подали заявку на змагання проти Північної Кореї за звання головного світового ізгоя.

Швидко обнуляють російську культуру. Світ зневажливо відмовляється від вистав/книг російського виробництва.

Зробили Україну глобальним символом свободи та стійкості.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк зазначає, що цей список можна доповнювати щодня.

У свято Христового Воскресіння ворог лютує — як це буває зі злом, що “вилазить” на такі великі свята. Що відбувається зараз у Маріуполі — заступник командира Азову розповів у новому зверненні.