13 кіл сорому: Подоляк перелічив “перемоги” росіян за 60 днів війни

На Великдень припав 60-й день повномасштабної, кривавої, нечесної, антилюдяної війни в Україні. Москва, що започаткувала безперервний потік чорних пакетів, які прямують до РФ, досі заявляє, нібито щодня отримує нові перемоги на фронті “боротьби проти фашизму”.
Російські військові, яких кинули гарматним м’ясом на локомотив української ідеї й самі не впевнені у тому, що розповідає їхнє керівництво у звітах народу.
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назбирав перелік усіх (анти)перемог Росії на 60 день цієї війни.
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Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк зазначає, що цей список можна доповнювати щодня.
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