Антитабачный законопроект: как в Украине борются с курением несовершеннолетних

Українські підлітки куритимуть менше, бо електронні сигарети та пристрої для нагрівання тютюну прирівняли до звичайних цигарок. Верховна Рада напередодні ухвалила антитютюновий законопроект.

Буде заборонено куріння електронних цигарок і пристроїв для нагрівання в громадських місцях та будь-яка реклама такої продукції.

Також ці вироби міститимуть попередження про наслідки куріння, як на звичайних цигарках.