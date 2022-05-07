Без пострадавших – все остальное отстроим: вражеские ракеты снова накрыли Одесскую область

Оккупанты пытались присвоить себе не только территории Украины, но и национальную идею несокрушимости. Когда же сами столкнулись с сопротивлением в Одессе, начали беспощадно мстить и сегодня, 7 мая, снова нанесли удар по области.

Пока, как сообщает ОК Південь, враг выпустил четыре крылатые ракеты с применением стратегической авиации.

Пострадавших нет, повреждения инфраструктуры отстроим.

Других деталей пока не разглашается. Однако Командование отмечает, что противник наносит удары не только с целью разрушения инфраструктуры региона, но и чтобы психологически давить на население.

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Украинская нация – несгибаемая, – уверены в ОК Південь.

А чтобы не попасть под обстрел, необходимо соблюдать все нормы безопасности, не пренебрегать сообщениями о воздушной тревоге и идти в укрытие при первой возможности, особенно в период с 7 по 9 мая.

Кроме того, важно не снимать ничего на фото или видео и не помогать врагу корректировать огонь.

ОК Південь напоследок напоминает:

Не поддавайтесь панике, не мешайте вооруженным силам и силам обороны выполнять свои задачи. Итого победим!

Чтобы следить за сигналом воздушной тревоги по всей территории Украины, смотри онлайн-карту воздушной тревоги.