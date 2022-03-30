Бракованные ракеты “второй армии мира”. Почему снаряды России даже не взрываются

Ракеты и бомбы, которые сбрасывает путинская Россия на Украину, не так уж высокоточны, не всегда срабатывают, хотя от этого наносят не меньше жертв.

Из-за мощи украинской ПВО Москва изменила тактику: свою авиацию бережет, а по Украине выпускает крылатые ракеты с дальних расстояний, даже не влетая в воздушное пространство Украины.

Одна ракета стоит несколько миллионов долларов, но в Кремле еще достаточно средств “зажиточных” россиян. Правда, сахара на всех не хватает.

Но и крылатые ракеты — не панацея для врага.

По данным американской разведки, от 20 до 60% российских крылатых ракет не срабатывают.

Причины банальны — устаревшие образцы оружия (еще советские), неправильное хранение или обслуживание. Поэтому российские коррупция и халатность играют нам на руку.