Браковані ракети “другої армії світу”. Чому снаряди Росії навіть не розриваються

Ракети та бомби, які скидає путінська Росія на Україну, не такі вже й високоточні, не завжди спрацьовують, хоча від того завдають не менше жертв.

Через потужність української ППО Москва змінила тактику: свою авіацію береже, натомість відправляє крилаті ракети з далеких відстаней, навіть не влітаючи в повітряний простір України.

Одна ракета коштує кілька мільйонів доларів, та в Кремлі ще вдосталь коштів “заможних” росіян. От тільки цукру бракує.

Але й крилаті ракети — не панацея для ворога.

За даними американської розвідки, від 20 до 60% російських крилатих ракет не спрацьовують.

Причини банальні — застарілі зразки зброї (ще радянських часів), неправильне зберігання чи обслуговування. Тож російські корупція та недбальство грають нам на руку.

Нагадаємо, 29 березня Росія ракетним ударом розтрощила будівлю Миколаївської ОДА. Під уламками загинули 14 людей, ще 36 постраждали.