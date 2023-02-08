Будет еще хуже? Как Одесса выживает без света

В Одессе ситуация со светом остается сложной. Из-за аварии на подстанции действуют экстренные отключения.

Чтобы облегчить жизнь одесситам, в городе и одном из районов области дополнительно развернули 164 пункта несокрушимости. Там люди могут согреться, зарядить гаджеты и воспользоваться интернетом.

У нас нет даже режима два через восемь. Ситуация очень сложная.

— И два через восемь (часов) станет возможным после того, как объекты критической инфраструктуры будут подключены к генераторам большей мощности, которые пришли в Одессу или еще идут из других регионов нашей страны, — рассказывает спикер председателя Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

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Всего в Одесской области круглосуточно работают более полтысячи пунктов несокрушимости. Там есть даже раскладушки и одеяла. За последние сутки через такие пункты прошли более 6 тысяч человек.

Спасатели с наступлением холодов готовятся разворачивать дополнительные пункты, ведь тогда людей станет больше. Как Одесса живет без света — смотри в видео.

Мы рассказали о пяти способах, которые помогут зарядить телефон, когда нет электроэнергии. Подробности читай в нашем материале.