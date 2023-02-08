Буде гірше? Як Одеса виживає без світла

В Одесі ситуація зі світлом лишається складною. Через аварію на підстанції діють екстрені відключення.

Щоб полегшити життя одеситам, у місті та в одному з районів області додатково розгорнули 164 пункти незламності. Там люди можуть зігрітися, зарядити гаджети та скористатися інтернетом.

У нас немає навіть режиму два через вісім. Ситуація дуже складна.

— І дві через вісім (години) можливі після того, як об’єкти критичної інфраструктури будуть підключені до генераторів більшої потужності, які прийшли до Одеси або ще йдуть з інших регіонів нашої держави, — розповідає речник голови Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

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Загалом в Одеській області цілодобово працює понад півтисячі пунктів незламності. Тому тут є навіть розкладачки й ковдри. За останню добу через такі намети пройшли понад 6 тисяч людей.

Рятувальники з настанням холодів готуються до розгортання додаткових пунктів, адже тоді людей побільшає. Тож, як Одеса живе без світла, дивись у відео.

Ми розповіли про п’ять способів, які допоможуть зарядити телефон, коли немає електроенергії. Деталі читай у нашому матеріалі.