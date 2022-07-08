Украина

Бьют по жилым домам и мирным жителям: враг обстрелял Харьков

Виктория Мельник, практикант сайта Викна-новини Татьяна Доцяк 08 июля 2022, 09:56

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