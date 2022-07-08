Бьют по жилым домам и мирным жителям: враг обстрелял Харьков

Российские военные 7 июля около полшестого вечера ударили по одному из спальных районов Харькова из реактивных систем залпового огня. Известно, что есть погибшие среди мирного населения.

Местные жители сообщали, что снаряды ложились друг за другом на расстоянии считанных километров. Войска РФ стреляли именно туда, где было больше людей: в карьер, где купались мирные жители, в улицы, по которым прогуливались родители с детьми. Никаких военных объектов рядом не было.

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Предварительно известно, что оккупанты обстреляли Немышлянский район города из РСЗО Ураган, осколочно-фугасными снарядами. Об этом сообщил начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

В результате вечернего обстрела Харькова погибли три человека, еще пятеро получили ранения.

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