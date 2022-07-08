Б’ють по житлових будинках та мирних мешканцях: ворог обстріляв Харків

Російські військові 7 липня, близько пів на шосту вечора вдарили по одному зі спальних районів Харкова із реактивних систем залпового вогню. Відомо, що є загиблі серед мирного населення.

Місцеві жителі повідомляли, що снаряди лягали один за одним на відстані лічених кілометрів. Війська РФ стріляли саме туди, де було найбільше людей: у кар’єр, де купалися мирні мешканці, у вулиці, якими прогулювалися батьки з дітьми. Жодних військових об’єктів поряд не було.

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Попередньо відомо, що окупанти обстріляли Немишлянський район міста з РСЗВ Ураган, уламково-фугасними снарядами. Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов.

В результаті вечірнього обстрілу Харкова загинуло три людини, ще п’ятеро отримало поранення.

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Харків обстріляли 7 липня не один раз — учора російські військові вдарили по педуніверситету міста. Руйнації — просто жахливі.

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