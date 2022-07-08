Україна

Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 8 липня

Вероніка Кононенко, практикантка сайту 08 Липня 2022, 06:00
карта бойових дій 8 липня

Більше відео
0:02:21
Обстріл Харкова
Б’ють по житлових будинках та мирних мешканцях: ворог обстріляв Харків
Кому з жінок треба стати на військовий облік та чи справді не можна буде виїжджати за кордон
Військовий облік жінок: кому потрібно з’явитися у військкоматі та чи справді не можна буде виїжджати за кордон
0:03:41
Обстріл Харкова - росіяни вдарили по педуніверситету
Завдання руйнації закладів освіти — знищення нації. Наслідки російського удару по педуніверситету в Харкові
0:00:28
Вибухи в Краматорську 7 липня
Краматорськ зазнав сильного авіаракетного удару: що відомо про вибухи в місті
Дивитись більше

Останні відео
0:02:21
Обстріл Харкова

Б’ють по житлових будинках та мирних мешканцях: ворог обстріляв Харків
карта бойових дій 8 липня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 8 липня
0:03:41
вінки з посланнями
Плакала навіть погода: як запускали Дніпром віночки з посланням в окуповані міста
Кому з жінок треба стати на військовий облік та чи справді не можна буде виїжджати за кордон
Військовий облік жінок: кому потрібно з’явитися у військкоматі та чи справді не можна буде виїжджати за кордон
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 8 липня
Соціально відповідальний бізнес. Розповідаємо про тих, хто боронить нашу країну в тилу
0:08:27
Опалювальний сезон 2022 в Україні - чи вистачить газу на зиму
Власне виробництво та імпорт з Європи: як Україна готується зустрічати опалювальний сезон 2022
0:03:41
Обстріл Харкова - росіяни вдарили по педуніверситету
Завдання руйнації закладів освіти — знищення нації. Наслідки російського удару по педуніверситету в Харкові
0:00:28
Вибухи в Краматорську 7 липня
Краматорськ зазнав сильного авіаракетного удару: що відомо про вибухи в місті
Борис Джонсон іде у відставку - що стало причиною і чого досяг на посаді
Борис Джонсон йде у відставку — в чому причина та які перспективи подальшої співпраці України та Британії
Війна в Україні 17 травня
Війна в Україні та останні новини: телемарафон ОНЛАЙН
Більше відео
Обстріл Харкова
Читати далі
Б’ють по житлових будинках та мирних мешканцях: ворог обстріляв Харків
вінки з посланнями
Читати далі
Плакала навіть погода: як запускали Дніпром віночки з посланням в окуповані міста

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь