Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 8 июля

Каждый день военные ВСУ отдают жизнь, но отодвигают врага с украинских границ. Каждый день можно отслеживать положительные тенденции на карте боевых действий.
Героическая борьба длится уже 135 сутки поэтому несмотря на определенные успехи ВСУ, следует избегать потенциально опасных направлений, о которых предупреждает Генштаб ВСУ и актуальная карта боевых действий в Украине.
Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.
В течение дня враг задействовал танки, ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов населенных пунктов Харьковской области вдоль столкновения.
Наши воины свели на нет все силы врага продвинуться в направлении Сосновки. Штурм отражен, а оккупанты отошли на ранее занятые позиции.
Наши воины свели на нет все силы врага продвинуться в направлении Сосновки. Штурм отражен, а оккупанты отошли на ранее занятые позиции.
На востоке страны противник до сих пор пытается установить полный контроль над территорией Луганской области.
Враг производит огневое поражение ствольной и реактивной артиллерией районов населенных пунктов: Сулиговка, Красное, Никополь, Новопавловка, Карнауховка, Адамовка, Краснополье, Богородичное, Мазановка, Дубровно и Долина. У последнего для ударов применил штурмовую и армейскую авиацию.
Из ствольной и реактивной артиллерии оккупанты обстреливали районы населенных пунктов Маяки, Северск, Серебрянка, Григоровка, Верхнекаменское, Золотаровка и Звановка. Вражеский авиаудар зафиксирован в районе Серебрянки.
Обстреливал из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов: Выемка, Иванодарьевка, Спорное, Берестовое, Белогоровка, Покровское, Яковлевка, Соледарь, Бахмутское, Клиновое, Вершина, Кодема, Майорск, Нью-Йорк.
Применил армейскую авиацию вблизи Шумов. Закрепляется в окрестностях населенного пункта Спорное.
Самолетами штурмовой авиации враг нанес удар вблизи Каменского.
Заявления министерства обороны России о якобы гибели украинских воинов, выполнявших зачистку и устанавливавших флаги Украины на острове Змеиный, не соответствуют действительности.
В акваториях Черного и Азовского морей противник удерживает в готовности к применению к шести носителям высокоточного оружия. Суммарное количество крылатых ракет морского базирования типа Калибр может составлять до 40 единиц.
Враг продолжает нести значительные потери личного состава, вооружения и военной техники на территории Украины.
Так, по имеющейся информации, командование Центрального военного округа вооруженных сил Российской Федерации вынужденно выводят подразделения из состава 35-й отдельной мотострелковой бригады.
В то же время пытается привлечь немотивированные подразделения 74-й отдельной мотострелковой бригады. Продолжаются меры принудительной мобилизации личного состава на временно оккупированной территории Луганской области.
Мобилизированные имеют слабую подготовку и неудовлетворительную комплектацию средств защиты.
В Украине же на военный учет будут становиться женщины. Это не является мобилизацией. Мы разобрались, кому нужно явиться в военкомат и можно ли будет выезжать за границу.