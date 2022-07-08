Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 8 июля

Каждый день военные ВСУ отдают жизнь, но отодвигают врага с украинских границ. Каждый день можно отслеживать положительные тенденции на карте боевых действий.

Героическая борьба длится уже 135 сутки поэтому несмотря на определенные успехи ВСУ, следует избегать потенциально опасных направлений, о которых предупреждает Генштаб ВСУ и актуальная карта боевых действий в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 8 июля 2022 года

Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 8 июля 2022 года

На Волынском и Полесском направлениях изменений в состоянии, составе и характере действий подразделений вооруженных сил Беларуси не было. Однако угроза ракетно-бомбовых ударов с территории Беларуси все еще есть.

направлениях изменений в состоянии, составе и характере действий подразделений вооруженных сил Беларуси не было. Однако угроза ракетно-бомбовых ударов с территории Беларуси все еще есть. На Северском направлении противник с целью демонстрации своего присутствия обстрелял из артиллерии районы Волковки, Кондратовки и Мирополья Сумской области. Кроме того, нанес авиаудары вблизи Эсмани и Мирополья.

противник с целью демонстрации своего присутствия обстрелял из артиллерии районы Волковки, Кондратовки и Мирополья Сумской области. Кроме того, нанес авиаудары вблизи Эсмани и Мирополья. На Слобожанском направлении враг продолжает попытки удержать позиции и не допустить продвижения подразделений Сил обороны Украины вглубь временно занятой территории.

В течение дня враг задействовал танки, ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов населенных пунктов Харьковской области вдоль столкновения.

Наши воины свели на нет все силы врага продвинуться в направлении Сосновки. Штурм отражен, а оккупанты отошли на ранее занятые позиции.

На востоке страны противник до сих пор пытается установить полный контроль над территорией Луганской области.

На Славянском направлении оккупанты снова безуспешно штурмовали Богородичное, пытаясь полностью его захватить. Наши воины жестко подавили очередную попытку.

Враг производит огневое поражение ствольной и реактивной артиллерией районов населенных пунктов: Сулиговка, Красное, Никополь, Новопавловка, Карнауховка, Адамовка, Краснополье, Богородичное, Мазановка, Дубровно и Долина. У последнего для ударов применил штурмовую и армейскую авиацию.

На Краматорском направлении враг предпринял неудачные попытки штурмовых действий в направлениях Григоровки и Верхнекаменского.

Из ствольной и реактивной артиллерии оккупанты обстреливали районы населенных пунктов Маяки, Северск, Серебрянка, Григоровка, Верхнекаменское, Золотаровка и Звановка. Вражеский авиаудар зафиксирован в районе Серебрянки.

На Бахмутском направлении украинские воины нанесли врагу потери, когда тот пытался улучшить тактическое положение недалеко от Вершины и Берестового. Противник в панике отошел.

Обстреливал из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов: Выемка, Иванодарьевка, Спорное, Берестовое, Белогоровка, Покровское, Яковлевка, Соледарь, Бахмутское, Клиновое, Вершина, Кодема, Майорск, Нью-Йорк.

Применил армейскую авиацию вблизи Шумов. Закрепляется в окрестностях населенного пункта Спорное.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях продолжаются обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения.

Самолетами штурмовой авиации враг нанес удар вблизи Каменского.

На Южнобужском направлении обстановка существенных изменений не претерпела. Подразделения врага продолжают удерживать занятые позиции и средствами поражения обстреливать позиции подразделений наших войск.

Заявления министерства обороны России о якобы гибели украинских воинов, выполнявших зачистку и устанавливавших флаги Украины на острове Змеиный, не соответствуют действительности.

В акваториях Черного и Азовского морей противник удерживает в готовности к применению к шести носителям высокоточного оружия. Суммарное количество крылатых ракет морского базирования типа Калибр может составлять до 40 единиц.

Враг продолжает нести значительные потери личного состава, вооружения и военной техники на территории Украины.

Так, по имеющейся информации, командование Центрального военного округа вооруженных сил Российской Федерации вынужденно выводят подразделения из состава 35-й отдельной мотострелковой бригады.

В то же время пытается привлечь немотивированные подразделения 74-й отдельной мотострелковой бригады. Продолжаются меры принудительной мобилизации личного состава на временно оккупированной территории Луганской области.

Мобилизированные имеют слабую подготовку и неудовлетворительную комплектацию средств защиты.

В Украине же на военный учет будут становиться женщины. Это не является мобилизацией. Мы разобрались, кому нужно явиться в военкомат и можно ли будет выезжать за границу.