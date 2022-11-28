Что сейчас происходит на наших АЭС и какие риски — ответы на интересующие всех вопросы

Впервые за 31 год независимости произошло отключение энергоблоков всех атомных электростанций Украины. Временно оккупированная Запорожская АЭС и вовсе работает в режиме блэкаута.

После массированных ракетных ударов РФ по энергетической инфраструктуре страны возник риск тотального блэкаута, где даже безопасная ядерная энергетика не сможет исправить ситуацию.

Президент ГП НАЭК Энергоатом Петр Костин рассказал о действительном положении дел в атомной энергетике Украины.

Сейчас также смотрят

Самый острый вопрос — контроль над ЗАЭС, где любое неосторожное движение может привести к катастрофе, которая имеет все шансы превзойти Чернобыль и Фукусиму вместе взятых.

Дело в том, что Запорожская атомная электростанция является самой большой в Европе, и именно в этой ситуации ее размеры играют злую шутку со всем миром.

Но все ли так критично вокруг электростанции сейчас? По словам Петра Костина, появилось впечатление, что оккупанты собирают чемоданы и воруют все, что могут найти. Но рано говорить о том, что военные покидают объект.

Глава Энергоатома также отметил, что радиационный фон в Украине остается безопасным.

Ни один дизельгенератор на АЭС не отказал. В настоящее время Украина имеет запасы дизельного топлива на станциях на более 10 суток работы. Но если критическая ситуация будет продолжаться дольше, то горючее нужно будет подвозить, а это очень большое количество.

Невозможно все блоки запускать одновременно, поэтому восстановление каждой занимает одни сутки и включаются они последовательно.

Петр Костин отмечает, что с первых дней войны Украина отказалась закупать российское топливо. Сейчас у нас есть запас топлива на два года.

Напомним, ранее мы рассказывали о последствиях возможной аварии на ЗАЭС для Украины и мира.