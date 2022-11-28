Україна

Що нині відбувається на наших АЕС та які є ризики — відповіді на питання, що цікавлять усіх

Артем Храмцов, відеоредактор Вікна-Новини 28 Листопада 2022, 08:00

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Що нині відбувається на наших АЕС та які є ризики — відповіді на питання, що цікавлять усіх
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