Що нині відбувається на наших АЕС та які є ризики — відповіді на питання, що цікавлять усіх

Вперше за 31 рік незалежності сталося відключення енергоблоків усіх атомних електростанцій України. Тимчасово окупована Запорізька АЕС взагалі працює в режимі блекауту.

Після масованих ракетних ударів РФ по енергетичній інфраструктурі країни — виник ризик тотального блекауту, де навіть безпечна ядерна енергетика не зможе виправити ситуацію.

Президент ДП НАЕК Енергоатом Петро Котін розповів про дійсний стан речей в атомній енергетиці України.

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Найгострішим є питання щодо контролю над ЗАЕС, де будь-який необережний рух може призвести до катастрофи, яка має всі шанси перевершити Чорнобиль та Фукусіму разом узяті.

Річ у тім, що Запорізька атомна електростанція є найбільшою в Європі, і саме в цій ситуації її розміри грають злий жарт з усім світом.

Але чи все так критично довкола електростанції зараз? За словами пана Петра Костіна, з’являється враження, що окупанти збирають валізи й крадуть все, що можуть знайти. Але зарано говорити про те, що військові залишають об’єкт.

Очільник Енергоатома також відзначив, що радіаційний фон в Україні лишається безпечним.

Жоден дизельгенератор на АЕС не відмовив. Наразі Україна має запаси дизельного палива на станціях на понад 10 діб роботи. Але якщо критична ситуація триватиме довше, то пальне потрібно буде підвозити, а це дуже велика кількість.

Неможливо усі блоки запускати одночасно, саме тому відновлення кожної займає одну добу і вмикаються вони послідовно.

Петро Костін зазначає, що з перших днів війни Україна відмовилась закуповувати російське паливо. Зараз ми маємо запас палива на два роки.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про наслідки можливої аварії на ЗАЕС для України та світу.