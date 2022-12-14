Больше никаких российских, подмосковных и ростовских: как в Запорожье переименовывают улицы

Вместо Подмосковной — Олешковская, Ростовской — Черных Запорожцев, а Русской — Запорожских огнеборцов. В прифронтовом Запорожье на днях депутаты горсовета, собравшиеся на сессию впервые за несколько месяцев, проголосовали за переименование десятка улиц с пророссийскими названиями.

Впрочем, таких в областном центре еще много. Более того, декоммунизация, которая продолжается в стране более семи лет, в Запорожье далека от завершения. Ведь в центре до сих пор стоит стела, посвященная октябрьскому перевороту в России.

Юрист и депутат Запорожского городского совета Дмитрий Гладкий говорит: желающие могут высказаться за переименование улиц на официальном сайте горсовета. Там можно проголосовать за понравившийся вариант.

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Мы сравниваем улицы с другими, соседними улицами и площадями, и называем так, чтобы все хорошо сочеталось и эстетически звучало, — убеждает Гладкий.

В списке депутатов еще десятки улиц Запорожья, которые впоследствии получат названия в честь украинских героев и памяток.

А как другие украинские города освобождаются от удушающего российского следа в своей истории, читай в нашем другом материале.

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