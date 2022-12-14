Більше ніяких російських, підмосковських та ростовських: як у Запоріжжі перейменовують вулиці

Замість Підмосковної — Олешківська, Ростовської — Чорних Запорожців, а Російської — Запорізьких вогнеборців. У прифронтовому Запоріжжі днями депутати міськради, які зібралися на сесію вперше за кілька місяців, проголосували за перейменування десятка вулиць, що мали проросійські назви.

Утім, таких в обласному центрі ще лишається чимало. Ба більше — декомунізація, що триває в країні понад сім років, у Запоріжжі далека від завершення. Адже в середмісті досі стовбичить стела, присвячена жовтневому перевороту в Росії.

Юрист та депутат Запорізької міської ради Дмитро Гладкий каже: охочі можуть висловити своє бажання стосовно перейменування вулиць на офіційному сайті міськради. Там можна голосувати за той варіант, який сподобався найбільше.

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Ми порівнюємо вулиці з іншими, сусідніми вулицями та площами, та називаємо так, аби все гарно поєднувалося та естетично звучало, — переконує Гладкий.

У списку депутатів ще десятки вулиць Запоріжжя, які згодом матимуть назви на честь українських героїв та пам’яток.

А як інші українські міста звільняються від задушливого російського сліду у своїй історії — читай у нашому іншому матеріалі.

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