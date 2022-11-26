Никогда не забудем и не простим: как в этом году почтить память жертв Голодомора

Сегодня, в четвертую субботу ноября, украинцы по всему миру чтят память жертв Голодомора 1932-1933 годов и массовых голодов 1921-1923 и 1946-1947 годов.

В 2006 году Украина официально признала Голодомор геноцидом своего народа. Ведь в результате искусственных голодов погибли миллионы невинных людей.

Читай, как присоединиться к общенациональной акции памяти жертв сталинского террора и какие страны официально признали Голодомор геноцидом.

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День памяти жертв Голодомора 2022

К сожалению, история повторяется. В 2022 году День памяти жертв Голодомора имеет особое значение.

Спустя десятилетия Россия снова повторяет страшные преступления против украинцев, разрушая гражданскую инфраструктуру, школы, больницы, жилые дома, убивая и пытая мирных жителей.

Российский режим искусственно ограничивает доступ миллионов людей к украинскому зерну и обостряет продовольственную ситуацию в мире.

Украинцы прошли через очень страшные вещи. И при всем сохранили способность не подчиняться и свое свободолюбие.

Когда-то нас хотели уничтожить голодом, теперь — тьмой и холодом, — сказал в своем обращении президент Украины Владимир Зеленский.

Современная трагедия украинского народа наглядно демонстрирует, что никогда нельзя прощать и забывать преступления против человечества. Геноцид должен быть осужден всем миром, а невинные жертвы — увековечены.

Даже во время полномасштабной войны можно присоединиться к общенациональной минуте молчания и акции Зажги свечу.

Сегодня, 26 ноября, в 16:00 засвети огонек на своем подоконнике для того, чтобы отдать честь жизням, которые отнял сталинский геноцид.

Объединяясь таким образом в почитании тех, кто стал жертвой геноцида голодом, мы напоминаем себе и всему миру, что тьма не может победить, что рано или поздно зло осуждают, а жертв — помнят и уважают.

Об этом пишут в Украинском институте национальной памяти.

Также украинцев приглашают отдать почести жертвам геноцида возле Музея Голодомора в Киеве после 17:00.

Историческая справка

Целью России всегда было и есть уничтожение украинской идентичности и национальной идеи. Сталин в ХХ веке применил как способ усмирения украинцев массовые искусственные голоды.

Самым масштабным был Голодомор 1932-1933 годов. Тогда, по официальным данным, террор тоталитарного режима унес около четырех миллионов жизней украинцев.

Однако точно и поименно установить личности погибших невозможно из-за замалчивания этого преступления в СССР и уничтожения значительной части архивных документов.

Согласно результатам опроса, проведенного 20-21 ноября 2022 Социологической группой Рейтинг, 93% украинцев расценивают Голодомор 1932-1933 годов как геноцид украинского народа. Только 3% — отрицают это, затруднились с ответом — 4%.

Социологи отмечают, что за последние десять лет количество украинцев, считающих трагедию 1932-33 годов геноцидом, выросло в полтора раза.

При этом независимо от возраста и региона Украины абсолютное большинство признают сталинский террор геноцидом.

Какие страны признали Голодомор геноцидом

До 24 февраля 2022 Голодомор официально признавали геноцидом украинского народа 17 стран:

Австралия Ватикан Грузия Эквадор Эстония Канада Колумбия Латвия Литва Мексика Парагвай Перу Польша Португалия США Венгрия Украина

После начала полномасштабной войны к этому списку присоединились еще пять стран: Чехия, Бразилия, Молдова, Ирландия и Румыния.

Также несколькими днями ранее оппозиционный режим Лукашенко Объединенный переходный кабинет Беларуси признал Голодомор геноцидом украинского народа.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что в ближайшие дни мы услышим еще больше новостей об аналогичных решениях других стран. Читай, какой была реакция мира на массовые атаки россиян на украинскую инфраструктуру.

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