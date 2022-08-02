1,5 млн украинцев насильственно депортированы в РФ оккупантами — есть ли возможность вернуться?

Россияне насильственно вывезли на территорию РФ 1,5 млн. украинцев.

В России депортированных украинцев называют эвакуированными, а созданные для них фильтрационные лагеря — пунктами временного размещения.

Москва также заявляет, что вывезено 350 тысяч детей, впрочем, украинские власти не могут подтвердить или опровергнуть эту информацию.

Подобные “мероприятия” с вражеской стороны начались с Мариуполя, где россияне создали с десяток фильтрационных лагерей, после чего людей автобусами и поездами вывозят в Сибирь и другие депрессивные регионы РФ.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, сколько украинских детей депортировали россияне и как их будут возвращать.