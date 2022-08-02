Украина

1,5 млн украинцев насильственно депортированы в РФ оккупантами — есть ли возможность вернуться?

Артём Храмцов, видеоредактор Вікна-Новини 02 августа 2022, 08:30

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