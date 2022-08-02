1,5 млн українців насильно депортовано до РФ окупантами — чи є можливість повернутися?

Росіяни насильно вивезли на територію РФ 1,5 млн українців.

У Росії депортованих українців називають евакуйованими, а фільтраційні табори, які для них створили, — пунктами тимчасового розміщення.

Москва також заявляє, що вивезено 350 тис. дітей, втім, українська влада не може підтвердити або спростувати цю інформацію.

Подібні “заходи” з ворожої сторони почалися з Маріуполя, де росіяни створили з десяток фільтраційних таборів, після чого людей автобусами та потягами вивозять до Сибіру та інших депресивних регіонів РФ.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, скільки українських дітей депортували росіяни і як їх будуть повертати.