Готовится важное решение Евросоюза — новое обращение Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к украинскому народу и миру.
Готовится важное решение Евросоюза. Европейская комиссия согласила убрать на год все пошлины и квоты на украинский экспорт, а также приостановить действие антидемпинговых тарифов.
Обсудил сегодня детали этого предложения с президентом Урсулой фон дер Ляен. Благодарен ей лично и всем нашим европейским друзьям за этот шаг.
Обсудил сегодня детали этого предложения с президентом Урсулой фон дер Ляен. Благодарен ей лично и всем нашим европейским друзьям за этот шаг.
Именно сейчас это позволит сохранить по максимуму экономическую активность в Украине, наше национальное производство, — отметил президент.
Напомним, сегодня в Киев прибыл генсек ООН. Мы рассказывали, что известно о встрече Гутерреша и Зеленского.