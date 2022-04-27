Готовится важное решение Евросоюза — новое обращение Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к украинскому народу и миру.

Готовится важное решение Евросоюза. Европейская комиссия согласила убрать на год все пошлины и квоты на украинский экспорт, а также приостановить действие антидемпинговых тарифов.

Обсудил сегодня детали этого предложения с президентом Урсулой фон дер Ляен. Благодарен ей лично и всем нашим европейским друзьям за этот шаг.

Именно сейчас это позволит сохранить по максимуму экономическую активность в Украине, наше национальное производство, — отметил президент.

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Главное из обращения Зеленского 27 апреля:

Согласуется с Евросоюзом, как увеличить потенциал транспортных коридоров на западной границе.

Состоялся разговор с президентом Индонезии. В том числе и о продовольственной безопасности.

Состоялся разговор с президентом Индонезии. В том числе и о продовольственной безопасности. Благодарен Индонезии за поддержку, за честную и ответственную позицию во время голосований в ООН и за приглашение принять участие в саммите Большой двадцатки в этом году.

Состоялся разговор с премьер-министром Италии. Поблагодарил господина Драги за вступление в расследование преступлений, совершенных российскими военными, за поддержку действительно эффективных санкций.

Чем быстрее все в Европе признают, что нельзя зависеть в торговле от России, тем скорее можно гарантировать стабильность европейским рынкам.

Сегодня состоялось первое заседание Конгресса местных и региональных властей во время полномасштабной войны. Обсудили восстановление страны. Общества должны предоставить всю информацию о разрушенном жилье, всех поврежденных объектах и ​​своих предложениях.

Цель не просто восстановить все, что было разрушено оккупантами. Но и решить устаревшие проблемы Украины с жилищными очередями. Чтобы все военнослужащие, спасатели, полицейские, все работающие на государство были обеспечены собственным жильем.

Обсудили вопросы развития территориальной обороны и координацию между местными властями и правоохранителями.

Благодарен каждому нашему защитнику, каждой нашей защитнице, которые делают все, чтобы Россия проиграла. Всем, кто не сдается. Кто протестует. Кто игнорирует оккупантов и демонстрирует тем маргиналам, которые стали коллаборантами, что у них нет будущего.

Государственными наградами Украины отмечены 173 военнослужащих Вооруженных сил Украины. Звание Герой Украины присвоен генерал-лейтенант Наев Сергей Иванович, командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины.

Смотри полное видео обращение Зеленского 27 апреля:

Напомним, сегодня в Киев прибыл генсек ООН. Мы рассказывали, что известно о встрече Гутерреша и Зеленского.