Готується важливе рішення Євросоюзу — нове звернення Зеленського

Президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення до українського народу та світу.
Готується важливе рішення Євросоюзу. Європейською комісією погоджено прибрати на рік усі мита й квоти на український експорт, а також призупинити дію антидемпінгових тарифів.
Обговорив сьогодні деталі цієї пропозиції з Президенткою Урсулою фон дер Ляєн. Вдячний їй особисто й усім нашим європейським друзям за цей крок.
Обговорив сьогодні деталі цієї пропозиції з Президенткою Урсулою фон дер Ляєн. Вдячний їй особисто й усім нашим європейським друзям за цей крок.
Саме зараз це дасть нам змогу зберегти по максимуму економічну активність в Україні, наше національне виробництво, — відзначив президент.
Дивись повне відео звернення Зеленського 27 квітня:
Нагадаємо, сьогодні до Києва прибув генсек ООН. Ми розповідали, що відомо про зустріч Гутерреша і Зеленського.