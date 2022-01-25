Готовы ко всему! Заявления президента Владимира Зеленского в новом обращении

В настоящее время причин для паники нет. Об этом по итогам вчерашнего заседания СНБО заявил президент Владимир Зеленский.

Говорит, что власть работает над полной деэскалацией ситуации и ее мирным урегулированием. Знаем обо всем. Готовы ко всему. Верим в лучшее. И делаем для этого все. Все, что нужно.

— Вместе с нашими партнерами, дипломатами. А главное – нашими военными. Они у нас самые лучшие, они нас защищают. А нам нужно их защищать. Быть спокойными и не кричать – все пропало, — додав президент.

Не сеять паники призвал и министр обороны. В эфире программы Свобода Слова Алексей Резников заявил: рискованные сценарии развития ситуации есть, но, по данным разведки, сейчас Россия стянула к нашим границам не больше войск, чем весной прошлого года, когда агрессор тоже звенел оружием, но тем и ограничился.