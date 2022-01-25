Готові до всього! Заяви президента Володимира Зеленського у новому зверненні

Нині причин для паніки немає. Про це за підсумками вчорашнього засідання РНБО заявив президент Володимир Зеленський.

Каже, влада працює над повною деескалацією ситуації та її мирним врегулюванням. Знаємо про все. Готові до всього. Віримо в краще. І робимо для цього абсолютно все. Все що потрібно.

– Разом з нашими партнерами, нашими дипломатами. А головне нашими військовими. Вони у нас найкращі, вони нас захищають. А нам потрібно захищати їх. Бути спокійними й не кричати – все пропало, — додав президент.

Не сіяти паніки закликав і міністр оборони. В ефірі програми Свобода Слова Олексій Резніков заявив: ризиковані сценарії розвитку ситуації є, але, за даними розвідки, зараз Росія стягнула до наших кордонів не більше військ, ніж навесні минулого року, коли агресор теж брязкав зброєю, але тим і обмежився.