Говорят, что больше не жалко гражданских, а родные советуют прострелить ноги. Новые перехваченные разговоры оккупантов

Российские военные в своих перехваченных разговорах то жалуются на свое командование и нехватку экипировки, то рассказывают о ненависти к украинцам и своих преступлениях.

Перехваченные разговоры от СБУ раскрывают больше тайн российских оккупантов и то, как жестоки россияне на самом деле.

Оккупанты без колебаний расстреливают мирное население Украины, которое пытается уехать со временно оккупированных территорий.

Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Собеседница: Они сами выбрали свой путь. Мне их не жалко. Оккупант: Мне тоже уже нет. Уж совсем не жалко, и мирное население уже не жалко. Кто хотел, тот уже уехал. Собеседница: Да, им же давали возможность.

Почетно оккупанты могут расстреливать только мирное и безоружное население, однако не могут противостоять нашим ВСУ. В своих телефонных разговорах оккупанты рассказывают, как украинские военные их уничтожают.

Оккупант: Каждый день “груз 200” уезжает отсюда.

Собеседник: Внатуре?

Оккупант: Нам конец, короче говоря.

Россияне в очередной раз уверяют, что готовы себя калечить, только бы не воевать, но на этот раз им этот совет дают родные.

Собеседник: Вы подберите чужое оружие, украинское. Простелите себе ноги. Оккупант: Что? Собеседник: Ноги себе прострели.

Именно таким образом российские захватчики имитируют ранения от украинских военных, но практика показывает, если их не вернут на передовую, за такие махинации их ждет по меньшей мере тюрьма.

Российские военные продолжают обстреливать Украину. Ранее мы рассказывали о ракетном ударе по городу Лозовая в Харьковские области.