Кажуть, що більше не шкода цивільних, а рідні радять прострелити ноги. Нові перехоплені розмови окупантів

Російські військові у своїх перехоплених розмовах, то жаліються на своє командування та нестачу екіпірування, то розповідають про ненависть до українців та свої злочини.

Перехоплені розмови від СБУ розкривають ще більше таємниць російських окупантів і те, якими жорстокими росіяни є насправді.

Окупанти без вагань розстрілюють мирне населення України, яке намагається виїхати з тимчасово окупованих територій.

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Співрозмовниця: Вони самі обрали свій шлях. Мені їх не шкода. Окупант: Мені теж вже ні. Вже зовсім не шкода, і мирне населення вже не шкода. Хто хотів, той вже поїхав звідси. Співрозмовниця: Так, їм же давали можливість.

Гонорово окупанти можуть розстрілювати лише мирне та беззбройне населення, проте не можуть протистояти нашим ЗСУ. У своїх телефонних розмовах окупанти розповідають, як українські військові їх знищують.

Окупант: Кожен день “груз 200” їде звідси.

Співрозмовник: Справді?

Окупант: Нам кінець, одним словом.

Росіяни вкотре запевняють, що готові себе калічити, аби тільки не воювати, але цього разу їм цю пораду дають рідні.

Співрозмовник: Ви підберіть чужу зброю, українську. Простеліть собі ноги. Окупант: Що? Співрозмовник: Ноги собі простеліть.

Саме таким чином російські загарбники імітують поранення від українських військових, але практика доводить, якщо їх не повернуть на передову, то за такі махінації їх чекає щонайменше в’язниця.

Російські військові продовжують обстрілювати Україну. Раніше ми розповідали про ракетний удар по місту Лозова у Харківські області.